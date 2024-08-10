Найсмертельніший з жовтня 2022 року. Названі втрати в Україні серед цивільних у липні

Липень 2024 року став найсмертельнішим з жовтня 2022 року за кількістю жертв серед цивільного населення через війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ООН.

"У липні в Україні загинуло щонайменше 219 мирних жителів і 1018 отримали поранення, що робить цей місяць найсмертнішим серед мирного населення з жовтня 2022 року. Велика кількість жертв у липні продовжує тенденцію до зростання жертв серед цивільного населення з березня 2024 року", - йдеться в ньому.

Також в звіті згадується масована атака по Україні 8 липня, під час якої загинули щонайменше 43 мирних жителя, у тому числі 5 дітей, і було поранені 147 осіб, у тому числі 7 дітей, у Києві, Дніпрі, Кривому Розі (Дніпропетровська область) та Київській області.

При цьому в документі додають, що у червні-липні найінтенсивніші наступальні військові дії РФ перемістилися з північної частини Харківської області в Донецьку.