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Самый смертельный с октября 2022 года. Названы потери в Украине среди гражданских в июле

Украина, Суббота 10 августа 2024 13:39
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Самый смертельный с октября 2022 года. Названы потери в Украине среди гражданских в июле Фото: в ООН июль 2024 года назвали самым смертельным с октября 2022 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Июль 2024 года стал самым смертельным с октября 2022 года по количеству жертв среди гражданского населения из-за войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ООН.

"В июле в Украине погибли по меньшей мере 219 мирных жителей и 1018 получили ранения, что делает этот месяц самым смертным среди мирного населения с октября 2022 года. Большое количество жертв в июле продолжает тенденцию к росту жертв среди гражданского населения с марта 2024 года", - говорится в нем.

Также в отчете упоминается массированная атака по Украине 8 июля, во время которой погибли по меньшей мере 43 мирных жителя, в том числе 5 детей, и были ранены 147 человек, в том числе 7 детей, в Киеве, Днепре, Кривом Роге (Днепропетровская область) и Киевской области.

При этом в документе добавляют, что в июне-июле интенсивные наступательные военные действия РФ переместились с северной части Харьковской области в Донецкую.

"В результате подтвержденные потери среди гражданского населения в Донецкой области выросли со 125 погибших и раненых в мае, до 224 - в июне и 269 - в июле 2024 года", - приводят статистику в отчете ООН.

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