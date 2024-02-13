Найскандальніші трансфери в історії футболу

У сучасному футболі без трансферів гравців серйозних висот досягти дуже складно. Однак буває, що угоди йдуть не за планом, а іноді й зовсім закінчуються великими скандалами. Пропонуємо розглянути найвідоміші випадки і розібратися в причинах таких наслідків.

Карлос Тевес (Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті) 2009 рік

У ці часи аргентинський форвард перебував на піку своєї кар'єри, і мати в складі такого футболіста хотіло одразу кілька топ-клубів. Головною заковикою були незрозумілості з правами на футболіста, адже вони належали інвестиційній компанії, тому "червоні дияволи" хотіли підписати з Карлосом нормальний контракт.

У цей час втрутилося нове керівництво "Манчестер Сіті" і випередило сусідів по місту, пообіцявши "золоті гори" як футболістові, так і його агенту. Керівництво "Манчестер Юнайтед" було розчароване, а сер Алекс Фергюссон був у гніві, обізвавши "городян" не найприємнішими словами.

Щоб вигравати і не думати про гроші, грай на мостбет! У нас найчесніші коефіцієнти та великий вибір спортивних подій.

Йоган Кройф (Аякс - Фейєноорд) 1983 рік

Легендарний Йохайн Кройф також відзначився наприкінці кар'єри переходом, який підтвердив його сміливість і непростий характер. За спиною футболіста вже були велика кількість сезонів в "Аяксі" і "Барселоні" і навіть невеликий час, проведений у США. Проте Кройф потребував грошей і майже в 32 роки повернувся в "Аякс", вигравши ще три трофеї.

Після цього "Аякс" відмовився від послуг уже немолодого футболіста, і він сповна помстився їм, перейшовши до табору принципового суперника і вигравши з ним чемпіонат і кубок Нідерландів, попутно отримавши звання кращого гравця країни в тому сезоні. Яскравий приклад недооцінки можливостей досвідченого футболіста.

Робін ван Персі (Арсенал - Манчестер Юнайтед) 2012 рік

Голландський футболіст був справжньою зіркою "канонірів", але вже тоді "Арсенал" втрачав свої позиції, хоча фанати не хотіли з цим змиритися. Проте нездатність лондонців виграти Прем'єр-Лігу призвела до такого рішучого і складного рішення Робіна змінити клубну прописку на "Манчестер Юнайтед".

Зрозуміло, такий перехід назавжди залишив шрам уболівальникам "канонірів", які полюбили його за кілька років у клубі, і нападник став для них об'єктом ненависті. Варто зазначити, що в перший же рік після переходу Робін ван Персі виграв свій довгоочікуваний титул АПЛ і навіть відзначився у воротах суперника 26 разів.

Будь у плюсі, реєструйся на https://mostbet.biz.ua/, став на улюблені команди і забирай гроші. Тільки у нас високі коефіцієнти та швидкі виплати!

Луїш Фігу (Барселона - Реал) 2000 рік

Звичайно, не можна не написати про найскандальніший трансфер і його наслідки в історії Іспанії. Справжня зірка футболу того часу португалець Луїш Фігу грав за Барселону, де уболівальники душі в ньому не чаяли. Водночас у президенти "Реала" пробився відомий і донині Флорентіно Перес, який одразу захотів заявити про себе і переманити португальця в столицю Іспанії.

Перес запропонував непоганий передплатний бонус Луїшу і його агенту, який передбачав перехід у "Реал" або штраф, якщо Флорентіно стане президентом "Реала". Футболіст і агент визнали це хорошими грошима і погодилися, не особливо розраховуючи, що заповзятливий Перес здобуде перемогу. Проте, це сталося і Фігу навряд чи мав можливість заплатити такий великий штраф. Це змусило португальську зірку перейти в "Реал", який виплатив відступні "Барселоні" і отримав одного з найкращих півзахисників того часу, згодом зібравши "галактікос".

Ешлі Коул (Арсенал - Челсі) 2006 рік

Одна з найцікавіших історій сталася між лондонськими "Арсеналом" і "Челсі" у вже далекому 2006 році. Ешлі Коул був основним гравцем "Арсеналу", але у гравця з клубом були певні проблеми в переговорах щодо продовження контракту. Про це дізналися в "Челсі" і клуб провів незаконні переговори, запросивши футболіста в готель на зустріч із Жозе Моуріньо, який тренував "Челсі".

Коли про це дізналося керівництво Прем'єр-Ліги, тренер, футболіст і клуб були оштрафовані загалом на 500 тисяч фунтів. Проте вже за рік Ешлі Коул красувався в синій формі і приніс багато користі клубу протягом наступних кількох сезонів.

Найзручніші коефіцієнти та великий вибір спортивних подій можна знайти на mostbet.Реєструйся та вигравай великі гроші разом з іншими клієнтами!

Усі історії про скандальні трансфери дуже різні, але в кожній із них є хитрість одних або образа інших.Щоб таких випадків було менше, футбольним агентам, футболістам і керівництву клубів необхідно бути все-таки трохи чеснішими і більше піклуватися про свою репутацію поза футбольним полем.