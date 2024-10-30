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Найпотужніший: кросовер Skoda Kodiaq отримав спортивну версію

Фото: Skoda Kodiaq отримав спортивну версію (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Skoda представила гарячу версію нового повнорозмірного кросовера Kodiaq. Він використовує 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом під індексом EA888, що й Volkswagen Golf GTI та топовий Volkswagen Tiguan R-Line.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Мотор працює в парі з семиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням і передає 262 к.с. на всі чотири колеса. Завдяки двигуну та системі повного приводу семимісний сімейний кросовер може розганятися з місця до 100 км/год за 6,4 секунди.

Skoda Kodiaq VRS також отримав модернізовану гальмівну систему – більші диски та гальмівні супорти іншої форми. Адаптивна підвіска Dynamic Chassis Control Plus доступна спортивному кросоверу вже в стандартній комплектації. Вона пропонує 15 налаштувань системи повного приводу та активне регулювання амортизаторів.

Зовні версія VRS відрізняється від звичайного Kodiaq більш агресивними бамперами, а також 20-дюймовими легкосплавними дисками Elias і чорними фірмовими логотипами. Відомо, що на європейські ринки новинка від Skoda вийде на початку квітня наступного року.

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