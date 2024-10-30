Найпотужніший: кросовер Skoda Kodiaq отримав спортивну версію

Мотор працює в парі з семиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням і передає 262 к.с. на всі чотири колеса. Завдяки двигуну та системі повного приводу семимісний сімейний кросовер може розганятися з місця до 100 км/год за 6,4 секунди.

Skoda Kodiaq VRS також отримав модернізовану гальмівну систему – більші диски та гальмівні супорти іншої форми. Адаптивна підвіска Dynamic Chassis Control Plus доступна спортивному кросоверу вже в стандартній комплектації. Вона пропонує 15 налаштувань системи повного приводу та активне регулювання амортизаторів.

Зовні версія VRS відрізняється від звичайного Kodiaq більш агресивними бамперами, а також 20-дюймовими легкосплавними дисками Elias і чорними фірмовими логотипами. Відомо, що на європейські ринки новинка від Skoda вийде на початку квітня наступного року.