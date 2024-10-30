ua en ru
Ср, 30 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Найпотужніший: кросовер Skoda Kodiaq отримав спортивну версію

Середа 30 жовтня 2024 14:22
UA EN RU
Найпотужніший: кросовер Skoda Kodiaq отримав спортивну версію Фото: Skoda Kodiaq отримав спортивну версію (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Skoda представила гарячу версію нового повнорозмірного кросовера Kodiaq. Він використовує 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом під індексом EA888, що й Volkswagen Golf GTI та топовий Volkswagen Tiguan R-Line.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Мотор працює в парі з семиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням і передає 262 к.с. на всі чотири колеса. Завдяки двигуну та системі повного приводу семимісний сімейний кросовер може розганятися з місця до 100 км/год за 6,4 секунди.

Найпотужніший: кросовер Skoda Kodiaq отримав спортивну версію

Skoda Kodiaq VRS також отримав модернізовану гальмівну систему – більші диски та гальмівні супорти іншої форми. Адаптивна підвіска Dynamic Chassis Control Plus доступна спортивному кросоверу вже в стандартній комплектації. Вона пропонує 15 налаштувань системи повного приводу та активне регулювання амортизаторів.

Зовні версія VRS відрізняється від звичайного Kodiaq більш агресивними бамперами, а також 20-дюймовими легкосплавними дисками Elias і чорними фірмовими логотипами. Відомо, що на європейські ринки новинка від Skoda вийде на початку квітня наступного року.

Найпотужніший: кросовер Skoda Kodiaq отримав спортивну версію

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Skoda Автомобільний ринок
NEWS
Зеленський: ми могли б захопити Курську АЕС, але ніколи не хотіли цього
Зеленський: ми могли б захопити Курську АЕС, але ніколи не хотіли цього
DAILY
Купувати чи продавати? Що з цінами на землю в Україні і як на них впливає війна
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Купувати чи продавати? Що з цінами на землю в Україні і як на них впливає війна