Самый мощный: кроссовер Skoda Kodiaq получил спортивную версию

Компания Skoda представила горячую версию нового полноразмерного кроссовера Kodiaq. Он использует 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом под индексом EA888, что и Volkswagen Golf GTI и топовый Volkswagen Tiguan R-Line.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Мотор работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и передает 262 л.с. на все четыре колеса. Благодаря двигателю и системе полного привода семиместный семейный кроссовер может разгоняться с места до 100 км/ч за 6,4 секунды.

Skoda Kodiaq VRS также получила модернизированную тормозную систему – большие диски и тормозные суппорты другой формы. Адаптивная подвеска Dynamic Chassis Control Plus доступна спортивному кроссоверу уже в стандартной комплектации. Она предлагает 15 настроек системы полного привода и активную регулировку амортизаторов.

Внешне версия VRS отличается от обычного Kodiaq более агрессивными бамперами, а также 20-дюймовыми легкосплавными дисками Elias и чёрными фирменными логотипами. Известно, что на европейских рынках новинка от Skoda выйдет в начале апреля следующего года.