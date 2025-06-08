Найпопулярнішого тіктокера світу затримали в США: що сталось

Найпопулярнішого у світі тіктокера Хабі Ламе цього тижня затримала імміграційна служба США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.
Як відомо, імміграційна та митна служба США 6 червня затримала 25 річного громадянина Італії Серінге Хабане Ламе у міжнародному аеропорту імені Гаррі Ріда в Лас-Вегасі. Причина затримання - порушення імміграційного законодавства.
У заяві щодо затримання йдеться, що Ламе в'їхав до Сполучених Штатів 30 квітня та "перевищив термін дії своєї візи".
Відомо, що тіктокера звільнили того ж дня, і наразі він вже виїхав зі Сполучених Штатів.
Зауважимо, що Ламе є послом доброї волі ЮНІСЕФ та має понад 162 мільйони підписників у TikTok. Хлопець посідає перше місце за кількістю підписників в соціальній мережі TikTok.
Він здобув популярність завдяки своїм коротким німим відео, в яких висміює заплутані навчальні посібники та поради, яких вдосталь в інтернеті.
Фото: скрін одного з відео Серінге Хабане Ламе (tiktok.com/@khaby.lame)
Він підкреслює свої відео фірмовим жестом - долоні, повернуті до неба, у супроводі багатозначної посмішки та широко розплющених очей - пропонуючи власні прості засоби.
За даними Forbes, його публікації допомогло йому заробити приблизно 16,5 мільйонів доларів лише за період з червня 2022 року по вересень 2023 року.
Нагадаємо, що американський президент Дональд Трамп у своїй президентській кампанії обіцяв суттєво змінити міграційну політику США, зробити її більш жорсткою.
На цьому фоні 20 квітня стало відомо, що Верховний суд США тимчасово зупинив депортацію групи чоловіків з Венесуели, яких обвинувачують у зв'язках із бандами. При цьому адміністрація Трампа наполягала на депортації.
Також повідомлялося, що у квітні адміністрація президента США депортувала до в'язниці суворого режиму в Сальвадорі понад 200 венесуельських і сальвадорських чоловіків, яких Білий дім вважає членами банд.
А на початку цього місяця Трамп заборонив в'їзд до США громадянам одразу з 12 країн.
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