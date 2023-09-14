Найкасовіша стрічка 2023 року «Барбі» онлайн на SWEET.TV

В національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV прем’єра одного з найочікуваніших фільмів року «Барбі». Фантастична комедія з Марго Роббі та Раяном Гослінгом за чотири тижні прокату в країні зібрала понад 110 млн грн, що дозволило стрічці отримати звання «Найбільш успішного фільму Warner Bros. в Україні».

СЮЖЕТ: Головна героїня – це «Стереотипна Барбі»: та сама блакитноока білявка в рожевій сукні. Вона живе у казковому Барбіленді. У цьому полунично-рожевому світі панує на перший погляд ідеальна гармонія, аж поки «стереотипна Барбі» не починає думати про смерть...

З неприхованою сатирою у фільмі висміюють гендерні стереотипи, сексизм та мізогінію, але також і однобічні моделі як патріархату, так і матріархату. Комедійна складова фільму дійсно дуже потужна. Але сам сюжет, ідея, має глибший сенс – це детальний розбір того, що означає бути жінкою.

Фільм про самопізнання, свободу вибору та про те, що навіть у ідеальному світі ми все ще маємо недоліки і це нормально.

Рекорди стрічки

«Барбі» стала найкасовішим фільмом 2023 року з $1,38 млрд, обігнавши «Братів Супер Маріо в кіно» ($1,359 млрд).

Бюджет стрічки, за різними джерелами, становить до $145 млн.

Перший вікенд приніс $162 млн ― тобто перший вікенд покрив витрати на виробництво. А мільярд був зароблений за 17 днів.

Ґрета Ґервіґ наразі є єдиною жінкою-режисеркою, чий фільм перетнув межу в $1 млрд.

Фільм отримав перемогу у номінації «Найочікуваніший фільм» від Асоціації критиків Голлівуду та премію за найкращий тизер у Golden Trailer Awards.

«Барбі» поза законом

Безтурботна літня комедія викликала обурення у найконсервативніших країнах і заборону показу в кінотеатрах

У В'єтнамі «Барбі» заборонили через сцену з мапою, на якій зображені спірні території в Південнокитайському морі.

Фільм не показували у декількох мусульманських країнах, наприклад в Кувейті та Лівані.

В Алжирі припинили прокат після двох тижнів ― через «сцени, призначені для дорослої аудиторії» і натяки на гомосексуалізм.

мінкультури рф офіційно зазначила, що «Барбі» не відповідає цілям і завданням по збереженню російських духовно-моральних цінностей.

Фан-факти:

Створення всесвіту Барбі викликало тимчасовий дефіцит рожевої фарби у світі.

У фільмі знялася донька винахідниці Барбі. Щоправда, у неї була епізодична роль.

Десятки вбрань персонажів були створені на основі реальних лялькових костюмів Барбі та Кена.

Музична складова цього магічно-казкового світу складається з фанкових мелодій Марка Ронсона та Ендрю Ваятта, а також сучасних поп-треків Дуа Ліппи, Нікі Мінаж та Ice Spice.

Фільм має купу складних посилань на творчість Стенлі Кубрика, Френсіса Форда Копполи та навіть Зака Снайдера.

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