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Наймолодшому 2 роки. Кількість постраждалих в Балаклії зросла (фото)

Харків, Субота 01 червня 2024 13:15
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Наймолодшому 2 роки. Кількість постраждалих в Балаклії зросла (фото) Фото: у Балаклії 13 постраждалих після обстрілу 1 червня (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Балаклії в ніч проти 1 червня, постраждали 13 людей. Серед них – 8 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 1 червня близько 5:00 окупанти завдали ракетний удар по території приватного житлового сектора у м. Балаклія Ізюмського району.

"Постраждали 13 людей, серед них 8 дітей: двоє дівчат 4 і 9 років та 6 хлопчиків, наймолодшому з них 2 роки, найстаршому - 17", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, ворог вдарив по місту ракетою "Іскандер-К".

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріли Балаклії

Російські війська обстріляли Балаклію в ніч проти 1 червня. Через обстріл пропало електропостачання у двох мікрорайонах міста. Спочатку повідомлялося про 12 постраждалих.

Нагадаємо, у квітні окупанти вдарили по залізничному вокзалу в Балаклії. Тоді постраждали понад 10 людей. Зокрема, серед них – і троє працівників УЗ.

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