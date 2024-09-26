Наймолодший MVP в історії НБА оголосив про завершення кар'єри

35-річний оборонець повісив кросівки на гвіздок. Останнім клубом у кар'єрі американця став "Мемфіс".

У вересні Роуз розірвав контракт із "Гріззліс". Упродовж кількох тижнів він зважував варіанти власного майбутнього. Зрештою, іменитий спортсмен, який упродовж минулого сезону зіткнувся з проблемами зі здоров'ям, вирішив не продовжувати професіональні виступи.

"Наступний розділ присвячений здійсненню моїх мрій та обміну досвідом. Я вірю, що справжній успіх приходить, коли ти стаєш тим, ким повинен був, і я хочу показати світу, хто я за межами баскетболу", – заявив Роуз.

У кампанії 2023/24 Роуз провів лише 24 матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації. Середні цифри оборонця – 8 очок, 1.9 підбирання, 3.3 передачі та 0.3 перехоплень за 16.6 хвилин на паркеті.

Хто такий Деррік Роуз

Уродженець Чикаго, на студентському рівні виступав за "Мемфіс Тайгерс". На драфті НБА-2008 обраний "Буллз" під першим номером.

Дебютував під егідою асоціації восени того ж року та став Новачком року за підсумками сезону. У кампанії 2010/11 був визнаний Найціннішим гравцем НБА, встановивши віковий рекорд нагороди, маючи лише 22 роки. Триразовий учасник Матчу всіх зірок асоціації (2010-2012). У складі збірної США тріумфував на двох чемпіонатах світу (2010, 2014).

Сезон 2012/13 пропустив повністю через важку травму коліна. Після восьми років поспіль в складі "Буллз" перейшов до лав "Нікс". Пізніше захищав кольори "Клівленда", "Міннесоти", "Детройта", "Нью-Йорка" (вдруге), "Мемфіса".

Прізвиська – D-Rose, "Убивця з Міста вітрів", "Пух". Перебував під слідством через звинувачення в груповому зґвалтуванні, але був виправдний судом присяжних. Ревний християнин, одягав на матчі браслет із написом "Во ім'я Ісуса я граю".