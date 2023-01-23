Найманців ПВК "Вагнера" на війні в Україні стало вп'ятеро менше, - ЗМІ

У ПВК "Вагнера" із 50 тисяч російських ув'язнених, що були завербовані для участі у війні в Україні, наразі залишилося лише десять тисяч людей.

"За нашими даними, на кінець грудня було завербовано 42-43 тисячі в'язнів. Нині їх, найімовірніше, вже за 50 тисяч. З них воюють на фронті десять тисяч, тому що всі інші або вбиті, або трьохсоті, або зникли безвісти, або дезертували, або здалися в полон", - сказала голова благодійного фонду "Русь сидяча" Ольга Романова.

За її даними, з ПВК ув'язнені "зі страшною силою" почали дезертирувати ще восени. Багато хто з них бігли назад до Росії, взявши з собою зброю.