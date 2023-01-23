Найманців ПВК "Вагнера" на війні в Україні стало вп'ятеро менше, - ЗМІ
У ПВК "Вагнера" із 50 тисяч російських ув'язнених, що були завербовані для участі у війні в Україні, наразі залишилося лише десять тисяч людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Русь сидящая" та російське видання "Meduza".
"За нашими даними, на кінець грудня було завербовано 42-43 тисячі в'язнів. Нині їх, найімовірніше, вже за 50 тисяч. З них воюють на фронті десять тисяч, тому що всі інші або вбиті, або трьохсоті, або зникли безвісти, або дезертували, або здалися в полон", - сказала голова благодійного фонду "Русь сидяча" Ольга Романова.
За її даними, з ПВК ув'язнені "зі страшною силою" почали дезертирувати ще восени. Багато хто з них бігли назад до Росії, взявши з собою зброю.
Романова також припустила, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, який "обіцяв Путіну виграти війну", не веде статистики про ув'язнених, які зниклих чи дезертирували, просто записуючи їх усіх до списку загиблих. Про це, зокрема, можуть свідчити повідомлення про те, що ПВК повертає родичам ув'язнених порожні труни.
Нагадаємо, під час одного з перехоплень українська розвідка дізналась, що група озброєних кулеметами росіян попутками втекли з України, після чого самостійно здались в поліцію.
Раніше Генштаб України повідомляв, що військові Росії активно розшукують своїх дезертирів на тимчасово окупованих територіях.
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