Наемников ЧВК "Вагнера" на войне в Украине стало в пять раз меньше, - СМИ
В ЧВК "Вагнера" из 50 тысяч российских заключенных, которые были завербованы для участия в войне в Украине, осталось всего десять тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Русь сидящая" и российское издание "Meduza".
"По нашим данным, на конец декабря было завербовано 42-43 тысячи узников. Сейчас их, вероятнее всего, уже за 50 тысяч. Из них воюют на фронте десять тысяч, потому что все остальные либо убиты, либо трехсотые, либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен", - сказала глава благотворительного фонда "Русь сидячая" Ольга Романова.
По ее данным, из ЧВК заключенные "со страшной силой" начали дезертировать еще осенью. Многие из них бежали в Россию, взяв с собой оружие.
Романова также предположила, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, "обещавший Путину выиграть войну", не ведет статистику о пропавших или дезертировавших заключенных, просто записывая их всех в список погибших. Об этом, в частности, могут свидетельствовать сообщения о том, что ЧВК возвращает родственникам заключенных пустые гробы.
Напомним, во время одного из перехватов украинская разведка узнала, что группа вооруженных пулеметами россиян попутками сбежала из Украины, после чего самостоятельно сдалась в полицию.
Ранее Генштаб Украины сообщал, что военные России активно разыскивают своих дезертиров на временно оккупированных территориях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.