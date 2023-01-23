Наемников ЧВК "Вагнера" на войне в Украине стало в пять раз меньше, - СМИ

В ЧВК "Вагнера" из 50 тысяч российских заключенных, которые были завербованы для участия в войне в Украине, осталось всего десять тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Русь сидящая" и российское издание "Meduza" .

"По нашим данным, на конец декабря было завербовано 42-43 тысячи узников. Сейчас их, вероятнее всего, уже за 50 тысяч. Из них воюют на фронте десять тысяч, потому что все остальные либо убиты, либо трехсотые, либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен", - сказала глава благотворительного фонда "Русь сидячая" Ольга Романова.

По ее данным, из ЧВК заключенные "со страшной силой" начали дезертировать еще осенью. Многие из них бежали в Россию, взяв с собой оружие.