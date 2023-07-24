Найманці "Вагнера" продовжують отримувати великі зарплати після розпуску ПВК, - ЗМІ

Найманці ПВК "Вагнера" продовжують отримувати заробітну плату попри те, що було оголошено про їх розпуск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Можемо пояснити".

Як з'ясували ЗМІ, попри розпуск найманці все ще отримують зарплатню, але у меншому розмірі. Їх виплати знизились до 150 000 рублів, але і ця сума майже втричі більше, ніж у середньому зарплатня в Росії.

Судячи з закритих чатів родичів бойовиків, після невдалого бунту Євгена Пригожина та припинення участі ПВК, зарплатня "вагнерівців" знизилась на 40%. Раніше бійці отримували 240 тисяч рублів на місяць. Кошти їм платили за участь у бойових діях.

При цьому на виплату в 150 тисяч можуть розраховувати ті найманці, які готові виїхати в Білорусь або в африканські чи арабські країни.

Однак навіть попри це у ПВК почастішали скарги на затримки у виплатах, яких раніше не було. Сім'ї бойовиків занепокоєні тим, їх чоловіки залишені самі собі в готелях Анапи де чекають на закінчення контракту та можуть не довезти додому зароблене. Їх дружини бояться, що ті розтратять всі гроші в ресторанах.

"Вагнерівці" в Білорусі

Після невдалого бунту лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина частина його найманців мала переміститися до Білорусі. Туди ж мав прибути й сам Пригожин. У країні вже обладнали наметовий табір для вояків.

До Білорусі вже прибули до 10 колон "вагнерівців". І сам Пригожин уже кілька разів прилітав до Білорусі.

20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці ПВК "Вагнера" проведуть спільні навчання.

При цьому Польща очікує на певні провокації з боку Росії, тому передислокувала військових із західної частини країни на схід. В Офісі президента також не виключають провокацій біля кордону Польщі та країн Балтії.

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