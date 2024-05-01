Найманці з Непалу масово дезертирують з російської окупаційної армії, - ГУР

Втеча найманців з Непалу, закріплених за військовою частиною 29328 ЗС РФ, спричинена величезними втратами у "м’ясних штурмах", жорстоким ставленням московитських польових командирів, включно із позасудовими стратами за відмову від виконання наказів йти на вірну смерть, а також - невиплатою обіцяних грошей", - пояснюють у розвідці.

Зазначається, що групи російських загарбників проводять активні пошуки втікачів по окупованих українських населених пунктах, зокрема у Луганській області, але, як правило, результатів цей процес не дає.

Невдалі пояснення командирів РФ

У ГУР зазначають, що ватажки російської мотострілецької військової частини у рапортах і доповідях "нагору" пояснюють дезертирство непальців нісенітницями про ймовірне "відбуття до рідної країни через землетрус".

"Утім потрапити з окупованої Луганщини назад у Непал самотужки - справа не надто легка. До того ж за участь у бойових діях проти України у складі російської армії громадянам Непалу у їхній державі може загрожувати притягнення до відповідальності", - йдеться в повідомленні.