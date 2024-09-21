Найкращий український боксер у напівсередній вазі проведе бій за чемпіонський титул

Поєдинок відбудеться 9 листопада у Філадельфії. За будь-якого результату Чухаджян отримає за бій 700 тисяч доларів, а Енніс натомість заробить 1,3 млн.

Українець став претендентом на чемпіонський титул IBF після перемоги над британцем Гаррі Скарффом, якого він здолав навесні за одностайним рішенням суддів. Енніс отримав звання чемпіона IBF у листопаді 2023 року через відмову Теренса Кроуфорда проводити захист.

Для американця це буде другий захист титулу – у липні він переміг Давіда Аванесяна з Вірменії технічним нокаутом. Суперник відмовився продовжувати бій після нокдауну. Загалом американець провів у профі 32 поєдинки, всі завершив на свою користь, у 29-ти випадках – нокаутом.

Чухаджян і Енніс вже зустрічалися на рингу у січні торік. Тоді українець за рішенням суддів поступився титулом тимчасового чемпіона світу IBF. Це була друга поразка Чухаджяна в професіональній кар'єрі.

Хто такий Карен Чухаджян

28-річний уродженець Києва. У професійному боксі – з 2015 року. Виступає в напівсередній і в першій середній вагових категоріях.

На його рахунку 24 перемоги, з яких 13 – нокаутом, та дві поразки. Чинний чемпіон за версією IBF Inter-Continental і колишній – за версією WBA International (2020-2021 роки) у напівсередній вазі. Він є першим у рейтингах серед українських боксерів напівсередньої вагової категорії та входить до топ-10 у світі.