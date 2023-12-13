Найкращий центровий Суперліги опустився до Вищої ліги: що трапилося

32-річний баскетболіст оперативно підшукав нову команду після краху столичних "гладіаторів". На початку грудня "Будівельник" знявся зі змагань Суперліги через фінансові проблеми.

Сандул приєднався до українського ростера "Прометея". Слобожанці йдуть в лідерах Вищої ліги – другого за силом дивізіону чемпіонату України. Рекорд команди – 14 перемог, 0 поразок. Діями колективу керує тренер Олександр Пащенко.

У лавах "Будівельника" Сандул опинився перед сезоном 2022/23. Він доклався до тріумфу "гладіаторів" у Суперлізі та був визнаний найкращим центровим змагань. Середні цифри нинішньої кампанії – 10.5 очок, 10.3 підбирань, 1.2 передача та 1.4 перехоплення.

Уродженець Вінниці Сандул – вихованець київського баскетболу. На професіональному рівні дебютував у складі "Києва" в 2009 році. Пізніше захищав кольори іспанської "Манреси", польських "Тварде Перників", "Будівельника", "Київ-Баскета", "Запоріжжя" та "Тернополя".