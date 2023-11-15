Лучший тренер Бундеслиги потерял работу: он установил уникальное достижение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

57-летний специалист завершил работу во главе столичной команды. Он отдал "железным" почти 5,5 лет.

Фишер возглавил "Унион" перед сезоном 2018/19. В дебютный год он впервые в истории вывел берлинцев в Бундеслигу. Там его подопечные постоянно прогрессировали, поднявшись с 11-й позиции в дебютный сезон на 4-е место по итогам кампании 2022/23. Фишер поочередно вывел клуб в Лигу конференций, Лигу Европы и Лигу чемпионов.

Новый сезон "Унион" начал неудачно. Команда потерпела девять поражений в 11-ти стартовых турах чемпионата Германии. В свою очередь на групповом этапе Лиги чемпионов "железные" завоевали лишь 1 очко в четырех поединках.

Кто такой Урс Фишер

Уроженец швейцарского Трингена, воспитанник "Цюриха". На профессиональном уровне защищал цвета родной команды и "Санкт-Галлена".

После завершения игровой карьеры прошел в "Цюрихе" путь от работы с командой U-14 до роли главного тренера первой команды. Также тренировал "Тун" и "Базель". С последними завоевал два чемпионских титула и Кубок Швейцарии 2016/17.

В 2014 году был признан лучшим тренером на родине. По итогам сезона 2022/23 получил приз Тренеру сезона в Бундеслиге по версии профсоюза футболистов, а культовое издание kicker назвало его Тренером 2023 года в Германии.