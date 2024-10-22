Найкращий бомбардир ЧС-2010 змінив професію у 40+: старт кар'єри випав на рідне місто

Про це заявив журналіст Гонсало Феррейра, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий X інсайдера .

Екс-футболіст заявився на "челленджер" у Монтевідео. Раніше він зіграв у кількох турнірах серії International Tennis Federation (ITF) на ветеранському рівні.

Форлан потрапив у заявковий лист парного розряду. Його напарником стане аргентинець Федеріко Корія, який в рейтингу чоловічого туру йде на 101-й позиції. Uruguay Open розпочнеться 11 листопада та триватиме тиждень.

Форлан у дитинстві поєднував заняття тенісом із футболом. Пізніше він зробив кар'єрний вибір на користь останнього. Однак, після завершення виступів на професіональному рівні повернувся до іншого захоплення.

Хто такий Дієго Форлан

Уродженець Монтевідео, виховувався в академіях столичних "Пеньяроля" і "Данубіо", а також в аргентинському "Індепендьєнте". Дебютував у Прімері Аргентини в сезоні 1998/99.

Посеред сезону 2001/02 опинився в "Манчестер Юнайтед", але в чемпіонаті Англії так і не освоївся та в 2004 році перейшов до іспанського "Вільярреала". Завоював трофей Пічічі в дебютній кампанії та після трьох років у лавах "Жовтої субмарини" переїхав у мадридський "Атлетіко". Там вдруге став найкращим бомбардиром Ла Ліги (2008/09), завоював трофей Ліги Європи та Суперкубок УЄФА.

На схилі кар'єри захищав кольори міланського "Інтера", бразильського "Інтернасьйонала", японської "Серезо Осаки", рідного "Пеньяроля", індійського "Мумбай Сіті" та гонконзького "Кітчі". Поповнив колекцію трофеїв титулами на батьківщині та в Сянгані.

У складі збірної Уругваю відіграв 112 матчів (36 голів), дійшов до півфіналу Мундіалю-2010 (розділив титул бомбардира з трьома конкурентами) та тріумфував на Копа Амеріка-2011. У ролі тренера працював із "Пеньяролем" і уругвайським "Атенасом".