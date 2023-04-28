Найкращі сайти для заробітку - обновлена підбірка

Віддалений заробіток в інтернеті надає багато переваг. Це вільний графік, відсутність прив'язки до офісу, можливість самостійно регулювати робоче навантаження та рівень свого доходу. Найголовніше, щоб роботодавець був надійним, а винагорода виправдовувала витрачені зусилля.

Взагалі обмежень для віддаленого заробітку немає. Ним можуть займатися як зовсім молоді люди, так і пенсіонери, користувачі зі спеціальною освітою і без. Вимог мінімум — гаджет з доступом до інтернету, платіжні реквізити для зарахування коштів і готовність приділяти час обраному заняттю.

Фінансові аналітики Traders Union назвали найкращий сайт для заробітку грошей. Рейтинг, опублікований експертами TU, містить 9 позицій, очолює його компанія RoboForex. Це не лише надійний Форекс-брокер, а й чудовий майданчик для пасивного заробітку, такого як копітрейдинг та інвестування, розповіли аналітики.

Найкращий спосіб віддаленого заробітку

Сфера інтернет-заробітку надзвичайно велика, і кожен може знайти собі заняття до душі. Експертна стаття Traders Union містить опис деяких з них, наприклад, надання профільних послуг, ведення власного блогу та торгівля на фінансових ринках (трейдинг). Трейдинг, на думку аналітиків, є найбільш прибутковим видом онлайн-роботи, але вимагає підготовки, як-от навчання, розподіл капіталу, вибір брокера, оцінка ризиків тощо. Зусиль можна витратити менше, якщо:

довіряти авторитетним рейтингам і перевіреним навчальним ресурсам;

спробувати себе у пасивному заробітку на фінансових ринках, такому як інвестування в ПАММ чи копітрейдинг.

Найкращі сайти для заробітку грошей за версією TU

Аналітики Traders Union розповіли, які сайти найкраще підходять для заробітку грошей. До трійки лідерів увійшли RoboForex, IC Markets та FxPro.

RoboForex: ідеальний варіант для копітрейдингу

Копітрейдинг — популярний спосіб пасивного заробітку на валютному ринку. Це автоматичне копіювання угод успішних трейдерів. Все, що потрібно, — це відкрити рахунок у брокера, потім вибрати керуючого трейдера і налаштувати сервіс копіювання його угод на своєму рахунку. У цьому випадку оптимальним рішенням буде вибір брокера RoboForex і його автоматичного сервісу СopyFx, який доступний в мобільному додатку з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом.

IC Markets: найкращий для класичного трейдингу

Тим, кого не лякає необхідність навчатися, аналізувати та здійснювати угоди на Форексі самостійно, підійде брокер IC Markets, відгуки про якого є на сайті TU разом із детальним досьє. Компанія працює на ринку з 2007 року, регулюється кількома авторитетними органами, серед яких ASIC (Австралійський регулятор) та CySEC (Кіпр), пропонує низькі спреди та миттєве виконання ордерів. Брокер також дозволяє використання торгових радників (роботів).

Найнадійніші ПАММ-рахунки у FxPro

ПАММ-рахунок — це сучасна форма довірчого управління, за якого кілька інвесторів передають свої кошти професійному трейдеру (керуючому). Останній же використовує ці активи для торгівлі на Форексі, а потім розподіляє прибуток між інвесторами пропорційно до їхніх вкладів. Бажаючим взяти участь у ПАММ-інвестуванні аналітики Traders Union рекомендують FxPro. Тут пропонуються вигідні торгові умови, потужна навчальна база, багато доступних торгових інструментів і великий вибір трейдерів, що управляють.

Який би вид віддаленого заробітку не був обраний, експерти TU завжди готові ділитися актуальною інформацією для трейдерів та інвесторів. Найкращі статті про фінансові ринки та різні види заробітку опубліковані на офіційному сайті Traders Union.