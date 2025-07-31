Найкращі пари за гороскопом: 3 ідеальні партнери для кожного знака Зодіаку

Астрологи склали гороскоп сумісності, де визначили, які знаки Зодіаку найкраще пасують один одному для серйозних і гармонійних стосунків. Для кожного знака є три ідеальні партнери, з якими легше будувати довготривалі стосунки.
Про це докладніше розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.
Ідеальні партнери: Лев, Стрілець, Близнюки
Овен - енергійний і сміливий. Йому потрібні партнери, які також готові до пригод і не бояться ризику. Лев, Стрілець і Близнюки підживлюють його ентузіазм і ніколи не будуть нудьгувати поруч.
Ідеальні партнери: Козоріг, Діва, Риби
Телець прагне стабільності та надійності. Йому потрібен партнер, який має чіткі життєві цілі та цінує комфорт. Козоріг, Діва і Риби створюють для Тельця відчуття впевненості та гармонії.
Ідеальні партнери: Терези, Водолій, Овен
Близнюкам важливі емоційна та інтелектуальна стимуляція. Їм підходять активні та комунікабельні знаки. Водолій і Терези - чудові співрозмовники, а Овен розділить любов до новизни.
Ідеальні партнери: Козоріг, Діва, Телець
Раки цінують сім'ю і стабільність. Їм потрібен партнер, який хоче будувати міцні стосунки та піклуватися про спільне майбутнє. Козоріг, Діва і Телець поділяють ці цінності.
Ідеальні партнери: Терези, Риби, Овен
Левам потрібен партнер, який захоплюється ними, але й має власну силу. Терези приваблюють Лева гармонією, Риби - емоційністю, а Овен - енергією і впевненістю.
Ідеальні партнери: Телець, Козоріг, Рак
Діви вимогливі та цінують надійність. Їм потрібні впевнені та серйозні партнери, які уникають ігор і невпевненості. Телець, Козоріг і Рак ідеально підходять Дівам за цими якостями.
Ідеальні партнери: Водолій, Близнюки, Лев
Терези - товариські та енергійні. Їм потрібні активні й захоплені партнери, які люблять спілкування і пригоди. Водолій, Близнюки та Лев прекрасно доповнюють їх.
Ідеальні партнери: Скорпіон, Рак, Риби
Скорпіони пристрасні та емоційні. Їм підходять чуттєві та щирі партнери, здатні висловлювати любов. Інший Скорпіон, Рак і Риби створюють глибокий і гармонійний зв'язок.
Ідеальні партнери: Близнюки, Овен, Стрілець
Стрільці люблять свободу і зміни. Їм потрібні партнери, які підтримають активний спосіб життя і незалежність. Близнюки, Овен і Стрілець поділяють ці цінності.
Ідеальні партнери: Телець, Діва, Рак
Козероги практичні та відповідальні. Їм потрібні цілеспрямовані та надійні партнери. Телець і Діва поділяють працьовитість Козорога, а Рак приносить у стосунки емоційну стабільність.
Ідеальні партнери: Близнюки, Овен, Терези
Водолії цінують свободу і незалежність. Їм підходять упевнені та самостійні партнери, які не обмежують особистий простір. Близнюки, Овен і Терези відмінно доповнюють Водолія.
Ідеальні партнери: Рак, Діва, Скорпіон
Риби чутливі та ніжні. Їм потрібні партнери, здатні зрозуміти й підтримати їхню емоційність. Рак проявляє турботу, Діва заспокоює, а Скорпіон приносить пристрасть і глибину стосунків.
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