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"Найкращі 18 матчів у кар'єрі": Михайлюк відверто оцінив п'ятий сезон у НБА

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Шарлотт, Вівторок 11 квітня 2023 12:23
"Найкращі 18 матчів у кар'єрі": Михайлюк відверто оцінив п'ятий сезон у НБА Фото: Святослав Михайлюк закріпився в обоймі "Горнетс" (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Зірка збірної України Святослав Михайлюк проаналізував кінцівку сезону 2022/23 у складі "Шарлотт Горнетс" під егідою Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yard Barker.

25-річний українець підсумував сезон із командної та персональної точок зору. Універсал перебрався до Північної Кароліни з "Нью-Йорк Нікс" транзитом через "Портленд".

На думку Михайлюка, досвід виступів за "Шарлотт" був позитивним. Він задоволений кількістю відведеного ігрового часу та можливістю насолоджуватися грою у баскетбол. Окремо вихованець черкаського баскетболу відзначив взаємодію з партнерами.

"Останні 18 матчів – беззаперечно найкращі в моїй кар'єрі на цей момент. Це справді було дуже добре. Я показав спроможність грати на цьому рівні та бути вкрай ефективним. Мені зрозумілі моя роль на майданчику та вимоги, щоб залишатися у грі", – зізнався Михайлюк.

За словами українця, кар'єрні перспективи наразі залишаються невизначеними. Утім, універсал впевнений, що буде конкурентним на ринку вільних агентів найближчого літа. Раніше він недовго виступав за "Лейкерс", "Детройт", "Оклахому" та "Торонто".

Після 3.3 хвилин у середньому за "Нікс" у першій половині сезону час Михайлюка на паркеті в лавах "Шарлотта" зріс до 22.5 хвилин. Підсумкові середні цифри українця в складі "Горнетс" – 10.6 очок, 2.4 підбирання, 2.7 передачі, 0.7 перехоплень.

До слова, напередодні НБА визначила пари плей-ін у Західній та Східній конференціях.

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