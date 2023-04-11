ua ru
Вт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Лучшие 18 матчей в карьере": Михайлюк откровенно оценил пятый сезон в НБА

Новина українською →
Шарлотт, Вторник 11 апреля 2023 12:23
"Лучшие 18 матчей в карьере": Михайлюк откровенно оценил пятый сезон в НБА Фото: Святослав Михайлюк закрепился в обойме "Хорнетс" (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Звезда сборной Украины Святослав Михайлюк проанализировал концовку сезона 2022/23 в составе "Шарлотт Хорнетс" под эгидой Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yard Barker.

25-летний украинец подытожил сезон с командной и персональной точек зрения. Универсал перебрался в Северную Каролину из "Нью-Йорк Никс" транзитом через "Портленд".

По мнению Михайлюка, опыт выступлений за "Шарлотт" был положительным. Он удовлетворен количеством отведенного игрового времени и возможностью наслаждаться игрой в баскетбол. Отдельно воспитанник черкасского баскетбола отметил взаимодействие с партнерами.

"Последние 18 матчей – безусловно, лучшие в моей карьере на данный момент. Это действительно было очень хорошо. Я показал способность играть на этом уровне и быть крайне эффективным. Мне понятны моя роль на площадке и требования, чтобы оставаться в игре", – признался Михайлюк.

По словам украинца, карьерные перспективы остаются неопределенными. Впрочем, универсал уверен, что будет конкурентным на рынке свободных агентов ближайшим летом. Ранее он недолго выступал за "Лейкерс", "Детройт", "Оклахому" и "Торонто".

После 3.3 минут в среднем за "Никс" в первой половине сезона время Михайлюка на паркете в рядах "Шарлотта" выросло до 22.5 минут. Итоговые средние цифры украинца в составе "Хорнетс" – 10.6 очков, 2.4 подбора, 2.7 передачи, 0.7 перехватов.

К слову, накануне НБА определила пары плей-ин в Западной и Восточной конференциях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
DAILY
Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года