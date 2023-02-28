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Найкраще ставлення українці демонструють до партій Притули, Зеленського та Кличка, - опитування

Фото: Сергій Притула, Віталій Кличко та Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Серед усіх партій найбільш позитивно українці ставляться до політичних сил, очолюваних Сергієм Притулою, Володимиром Зеленським та Віталієм Кличком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування, проведене Американським Національним демократичним інститутом (NDI).

Згідно з опитуванням, "дуже позитивно" або "позитивно" до умовної партії, очолюваної Сергієм Притулою, ставляться 49% українців. До партії Зеленського позитивне ставлення у 41% українців.

На третьому місці симпатій українців - партія "УДАР Віталія Кличка". До неї дуже позитивно або позитивно ставляться 27% українців.

Найгірше ставлення українців до ОПЗЖ - лише 6% підтримки при 66% негативного ставлення.

Соціологічне дослідження "Можливості та перешкоди на шляху демократичного переходу України" було проведено Національним демократичним інститутом з 4 по 16 січня 2023 року.

Польові роботи виконували соціологи Київського міжнародного інституту соціології. В опитуванні, яке проводилося телефоном з використанням програмного забезпечення CATI, взяли участь 2508 респондентів.

Випадкова похибка для національної вибірки не перевищує 2,2%.

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Володимир ЗеленськийСергій ПритулаВіталий Кличко