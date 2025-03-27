Найгучніший арешт за останні роки: у чому звинувачують російського мільярдера

Московський суд взяв під варту на два місяці російського мільярдера Вадима Мошковича. Це найгучніший арешт за багато років щодо великого бізнесмена в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

Він постав перед судом у скляній клітці Міщанського суду Москви, закутий у кайданки, тримаючи в руках книгу Девіда Іглмена "Мозок" і пляшку води.

Судові документи засвідчили, що Мошковича обвинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах, і йому може загрожувати до 10 років в'язниці в разі визнання його винним. Мошкович не визнав себе винним за пред'явленими обвинуваченнями.

Шок російських бізнесменів

Статки засновника компанії "Русагро" Forbes оцінює у 2,7 млрд доларів.

Арешт Мошковича, який починав із продажу комп'ютерів у хаосі пострадянської Росії, а потім створив один із найпотужніших сільськогосподарських холдингів у країні, викликав шок серед російської ділової еліти.

Це найгучніший арешт російського бізнесмена з моменту арешту засновника судноплавної та логістичної групи "Сумма" Зіявудіна Магомедова у 2018 році та домашнього арешту акціонера АФК "Система" Володимира Євтушенкова у 2014 році.

За даними Московської фондової біржі, ринкова капіталізація "Русагро", провідного російського виробника цукру, свинини, масла і жирів, за два дні впала на третину на тлі цієї новини.

Газета "Коммерсантъ" повідомила, що співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) і антикорупційної поліції провели обшуки в офісах компаній у Москві та інших містах, а також у будинках топменеджерів і вилучили файли, телефони та сервери.

Причини арешту поки незрозумілі, хоча провідні російські ЗМІ зазначають, що він був залучений до тривалого юридичного конфлікту із засновниками великого постачальника рослинних олій і жирів, активи якого 2018 року викупила компанія "Русагро".

Євросоюз запровадив санкції проти Мошковича у 2022 році після того, як він відвідав зустріч бізнесменів із президентом Володимиром Путіним у день вторгнення Росії в Україну. ЄС заявив, що у нього були російський і кіпрський паспорти.

Після введення санкцій Мошкович пішов з посади голови "Русагро" 2022 року і скоротив свою частку нижче 50%. "Русагро", яка не перебуває під західними санкціями, є єдиною великою російською сільськогосподарською компанією, акції якої котируються на біржі.

"Русагро" змінила місце реєстрації з Кіпру на Росію після рішення російського суду у справі, порушеній Міністерством сільського господарства проти кіпрської материнської компанії "Русагро".