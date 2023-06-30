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Найгарячіше в районі Мар'їнки. Яка ситуація на таврійському напрямку зараз

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Україна, П'ятниця 30 червня 2023 15:40
Найгарячіше в районі Мар'їнки. Яка ситуація на таврійському напрямку зараз Фото: бої за Мар'їнку є найгарячішими на таврійському напрямку за останню добу (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові продовжують просуватися на таврійському напрямку, відбиваючи усі атаки ворога. Найгарячіше наразі в районі міста Мар'їнка Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення представника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершеня.

Успіхи ЗСУ

Сили оборони угруповування "Таврія" продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Левадне - Приютне, Мала Токмачка - Очеретувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у зведенні.

До того ж за словами спікера, ворог на вказаних напрямках зазнає значних втрат, тому основні зусилля противника зосереджені на недопущенні ЗСУ у глибину фронту.

"У зв’язку з чим, ворогом нарощуються мінно-вибухові загородження на можливих напрямках висування. В тому числі застосовується дистанційне мінування", - додав він.

Штурми ворога

Загалом протягом доби ворог 17 разів атакував позиції ЗСУ в цьому районі та здійснив 477 обстрілів. Зокрема, протягом минулої доби окупанти провели безуспішні штурмові дії на напрямку Олександрівка - Мар’їнка та Крута Балка - Авдіївка.

"Найгарячіше у зоні нашої відповідальності у Донецькій області в районі Мар’їнки", - додав спікер. Там ЗСУ відбили всі атаки ворога, як в околицях міста, так і в районі Побєди та Новомихайлівки.

Водночас Сили оборони системно вибивають ворога з позицій та продовжують просування.

Втрати ворога

Ракетними військами сил оборони таврійського напрямку завдано шість ударів, де цілями було визначено вогневі позиції БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган" і 2С5 "Гіацинт". Втрати ворога уточнюються

За добу втрати ворога склали:

  • вбитими 69 окупантів;
  • пораненими 185;
  • знищено 13 одиниць озброєння і техніки, зокрема 2 танки.

Ситуація на півдні

За даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, ЗСУ рухаються тут із різним успіхом і зараз зайняті тим, що вирівнюють фронт. Зокрема, на різних ділянках тут просування сил оборони складає до 2 км.

Крім того, сьогодні у Бердянську пролунали понад 10 вибухів. Пізніше з'ясувалося, що ЗСУ вдалося знищити штаб російських окупантів та склад паливно-мастильних матеріалів.

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