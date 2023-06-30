Найгарячіше в районі Мар'їнки. Яка ситуація на таврійському напрямку зараз
Українські військові продовжують просуватися на таврійському напрямку, відбиваючи усі атаки ворога. Найгарячіше наразі в районі міста Мар'їнка Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення представника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершеня.
Успіхи ЗСУ
Сили оборони угруповування "Таврія" продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Левадне - Приютне, Мала Токмачка - Очеретувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у зведенні.
До того ж за словами спікера, ворог на вказаних напрямках зазнає значних втрат, тому основні зусилля противника зосереджені на недопущенні ЗСУ у глибину фронту.
"У зв’язку з чим, ворогом нарощуються мінно-вибухові загородження на можливих напрямках висування. В тому числі застосовується дистанційне мінування", - додав він.
Штурми ворога
Загалом протягом доби ворог 17 разів атакував позиції ЗСУ в цьому районі та здійснив 477 обстрілів. Зокрема, протягом минулої доби окупанти провели безуспішні штурмові дії на напрямку Олександрівка - Мар’їнка та Крута Балка - Авдіївка.
"Найгарячіше у зоні нашої відповідальності у Донецькій області в районі Мар’їнки", - додав спікер. Там ЗСУ відбили всі атаки ворога, як в околицях міста, так і в районі Побєди та Новомихайлівки.
Водночас Сили оборони системно вибивають ворога з позицій та продовжують просування.
Втрати ворога
Ракетними військами сил оборони таврійського напрямку завдано шість ударів, де цілями було визначено вогневі позиції БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган" і 2С5 "Гіацинт". Втрати ворога уточнюються
За добу втрати ворога склали:
- вбитими 69 окупантів;
- пораненими 185;
- знищено 13 одиниць озброєння і техніки, зокрема 2 танки.
Ситуація на півдні
За даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, ЗСУ рухаються тут із різним успіхом і зараз зайняті тим, що вирівнюють фронт. Зокрема, на різних ділянках тут просування сил оборони складає до 2 км.
Крім того, сьогодні у Бердянську пролунали понад 10 вибухів. Пізніше з'ясувалося, що ЗСУ вдалося знищити штаб російських окупантів та склад паливно-мастильних матеріалів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.