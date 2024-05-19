Найгарячіше на двох напрямках: актуальне зведення Генштабу з фронту

За даними Генштабу, росіяни сьогодні обстрілювали з артилерії прикордоння Чернігівської та Сумської областей. До населених пунктів, що зазнали артобстрілів з початку доби, додалися Лугівка, Дружба, Білопілля.

Сили оборони гнучко реагують на дії окупантів та вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку окупанти атакують підрозділи Сил оборони за підтримки авіації, завдають ударів керованими авіабомбами. З початку доби на даному напрямку відбулося 11 боєзіткнень, з яких чотири ще тривають.

На Куп’янському напрямку станом на зараз Сили оборони уже відбили 10 ворожих атак поблизу Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки. Ще дві - тривають.

На Сіверському напрямку з початку доби в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Івано-Дар’ївки відбито 22 ворожих атаки. Ще одне бойове зіткнення триває. Українські воїни тримають оборону та перешкоджають реалізації ворогом загарбницьких намірів.

На Покровському напрямку окупанти також продовжують тиснути на Сили оборони. 25 разів від початку доби ворог намагався прорвати тут нашу оборону. Сім зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають.

На Краматорському та Придніпровському напрямках надвечір інтенсивність ворожих атак дещо знизилась. На кожному з напрямків ще триває по одному боєзіткненню.