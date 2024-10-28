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Найдовша тривога в регіоні. На Хмельниччині знищили 10 російських дронів

Понеділок 28 жовтня 2024 15:06
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Найдовша тривога в регіоні. На Хмельниччині знищили 10 російських дронів Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Хмельницька область зазнала найтривалішої повітряної тривоги від початку повномасштабного вторгнення, яка тривала 11 годин. За цей час Сили протиповітряної оборони успішно знищили 10 ворожих безпілотників.

Про це заявив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Точне місце падіння уламків встановлюється. Станом на цю годину, повідомлень щодо травмованих чи загиблих не надходило", - зазначив він.

Унаслідок атаки було пошкоджено вікна у житловому будинку, приміщення гаража та автомобіль. На місці подій працюють відповідні служби.

Обстріли України

Від початку повномасштабної агресії Росії обстріли українських міст і сіл стали буденністю, завдаючи значних руйнувань і створюючи небезпеку для мирного населення.

Російські війська використовують різні види озброєння, зокрема ракети, керовані авіабомби та іранські дрони-камікадзе. Частота атак дронами помітно зросла, і тепер вони відбуваються майже щоночі.

Секретар РНБО Олександр Литвиненко попереджає, що Росія може невдовзі поновити масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру, ймовірно, з початком опалювального сезону.

У ніч на 28 жовтня Росія атакувала Україну, використавши 100 ударних безпілотників Shahed і дрони невстановленого типу. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 66 із них.

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