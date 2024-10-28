Самая долгая тревога в регионе. В Хмельницкой области уничтожили 10 российских дронов

Хмельницкая область подверглась самой продолжительной воздушной тревоге с начала полномасштабного вторжения, которая длилась 11 часов. За это время Силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 10 вражеских беспилотников.

Об этом заявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

В результате атаки были повреждены окна в жилом доме, помещение гаража и автомобиль. На месте событий работают соответствующие службы.

"Точное место падения обломков устанавливается. По состоянию на этот час, сообщений о травмированных или погибших не поступало", - отметил он.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной агрессии России обстрелы украинских городов и сел стали обыденностью, нанося значительные разрушения и создавая опасность для мирного населения.

Российские войска используют различные виды вооружения, в частности ракеты, управляемые авиабомбы и иранские дроны-камикадзе. Частота атак дронами заметно возросла, и теперь они происходят почти каждую ночь.

Секретарь СНБО Александр Литвиненко предупреждает, что Россия может вскоре обновить массированные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, вероятно, с началом отопительного сезона.

В ночь на 28 октября Россия атаковала Украину, использовав 100 ударных беспилотников Shahed и дроны неустановленного типа. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 66 из них.

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