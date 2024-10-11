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Найдорожчий позашляховик Lexus перетворили на гібрид: розкрито характеристики авто

Фото: найдорожчий позашляховик Lexus перетворили на гібрид (pressroom.lexus.com)
Автор: Константин Широкун

Японський автовиробник представив Lexus LX 700h – нову топ-версію флагманського позашляховика та перший гібрид в історії моделі LX.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Lexus.

Автомобіль приводиться у рух гібридною системою i-Force Max, яка застосовується на рамних моделях Toyota Tundra та Sequoia. Вона включає 3,4-літровий бензиновий мотор та десятиступінчастий "автомат, між якими вбудований тяговий електромотор. Сукупна віддача системи становить 464 к.с. і 790 Нм.

Гібридна система збільшила споряджену масу позашляховика на 120 кг (до 2780 кг). Чимала частка припала на тягову батарею, розташовану під підлогою багажника поряд із звичайним 12-вольтовим акумулятором. Вони знаходяться у водонепроникному відсіку, що дозволяє долати брід глибиною до 700 мм.

Зазначається, що новий позашляховик зможе продовжувати рух навіть при несправності всієї гібридної системи.

Крім того, інженери доопрацювали платформу GA-F. Щоб компенсувати збільшену масу силової установки з'явилися посилені задні опори бензинового двигуна. Допрацьовані подушки кріплення кузова до рами знизили вібрації, а додаткові підсилювачі в передній частині кузова покращили керованість авто.

Гібрид Lexus LX 700h, очікувано, стане найдорожчим у гамі, але ціни на новинку поки що не оголошені.

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Автомобільний ринок