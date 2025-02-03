Найдорожче гоночне авто у світі: класичний Mercedes-Benz продали на аукціоні

На аукціоні RM Sotheby's продали історичний автомобіль, який перемагав у Гран-прі Формули-1. Йдеться про Mercedes-Benz W196 R у варіанті Stromlinienwagen із закритими колесами. Протягом майже 60 років болід зберігався у колекції Музею автодрому в Індіанаполісі.

У боліда із серійним номером 00009/54 цікава доля. Спочатку він був побудований у 1954 році у варіанті з відкритими колесами. На цьому шасі Хуан-Мануель Фанхіо виграв Гран-прі Аргентини Формули-1 у сезоні 1955 року. Однак пізніше Mercedes-Benz додав обтічний кузов із закритими колесами, і в такому вигляді болід взяв участь у Гран-прі Італії 1955 року: пілотував машину відомий Стірлінг Мосс.

У 1965 році Mercedes-Benz подарував машину музею автодрому в Індіанаполісі. Майже 60 років болід був в експозиції за океаном, але для торгів RM Sotheby's автомобіль привезли до Штутгарту, до музею Mercedes-Benz. Куратор американського музею пояснив, що розлучитися з реліквією вирішено виручити кошти на реставрацію та відновлення інших експонатів.

Аукціоністи припустили, що за Mercedes-Benz W196R Streamliner вдасться отримати 55 мільйонів доларів і практично не помилилися. Підсумковий результат з урахуванням комісії - 51,155 млн євро. Таким чином, стрімлайнер став найдорожчим гоночним автомобілем у світі.