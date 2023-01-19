"Найдешевше рішення": Джонсон закликав подвоїти військову допомогу Україні

"Це найдешевше рішення. Це рішення, яке забере найменше людських життів та страждань", - сказав він.

Джонсон закликав не боятися ескалації, подвоюючи матеріальну допомогу Україні. "Найкраще для світу - це зробити це і зробити швидко", - додав він.

Джонсон керував Великою Британією, коли Росія вторглася в Україну в лютому, і прагнув позиціонувати Велику Британію як союзника України номер один на Заході. Він залишив свою посаду у вересні 2022 року.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині червня Джонсон був одним із лідерів у рейтингу довіри українців. Тоді до нього позитивно ставилися 90% громадян.