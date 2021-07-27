Найдена последняя жертва обрушения дома во Флориде. Число погибших возросло до 98.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBC 6 South Florida.
Последней обнаруженной жертвой стала Эстель Хедайя. Как отмечается, тело опознали родственники. Девушка шесть последних лет работала операционным директором ювелирной компании.
Поисково-спасательные работы теперь завершены.
Ранее мы сообщали, что в Майами спасатели прекратили поиски жертв, погибли 97 человек.
Также, 2 июля президент США Джо Байден встретился со спасателями и семьями пострадавших от обвала дома в Майами. Встреча проходила три часа, к ней присоединилась первая леди Джил Байден.