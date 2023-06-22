В найближчу годину Київську область накриє гроза

Погода в Київській області у найближчу годину погіршиться. Очікується гроза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"У найближчу годину по південно-східній частині Київської області з утриманням до кінця доби 22 червня гроза", - йдеться в повідомленні.
Негоді надано перший рівень небезпеки (жовтий).
При перших "натяках" на грозу необхідно закрити вікна, двері і навіть кватирки. Краще знеструмити всі електроприлади та телевізор. Під час грози краще не користуватися водопроводом та не вмиватися над раковиною. Більше порад на випадок грози - читайте у матеріалі РБК-Україна.
23 червня в Україні без дощів не обійдеться. Але "мінуси", які принесуть опади в західні, північні та Харківську область з лишком "відіб'є" спека. Температура повітря підніметься до +32 градусів.
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