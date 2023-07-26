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Найближчим часом ДТЕК Ахметова очікує рішення суду у Гаазі проти Росії

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Середа 26 липня 2023 19:44
Найближчим часом ДТЕК Ахметова очікує рішення суду у Гаазі проти Росії Фото: найближчим часом ДТЕК Ахметова очікує рішення суду у Гаазі проти Росії (dtek com)
Автор: Юлія Бойко

Найближчими тижнями ДТЕК очікує рішення арбітражного суду у Гаазі за позовом до Російської Федерації щодо втрачених у Криму активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в інтерв’ю Forbes.

Зокрема він нагадав, що на початку війни у 2014 році ДТЕК втратив 30% своїх потужностей. Окрім електростанцій компанія також втратила "Крименерго".

"Наші юристи очікують, що найближчими тижнями ми отримаємо рішення арбітражу щодо кримських активів і почнемо стягнення коштів", - сказав Тімченко.

Гендиректор ДТЕК додав, що сума вимірюється сотнями мільйонів доларів.

Нагадаємо, у 2018 році ДТЕК подав позов до арбітражного суду в Гаазі щодо енергетичних активів в анексованому Криму, а у 2022-му - до ЄСПЛ із переліком активів, знищених чи захоплених після повномасштабного вторгнення Росії.

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ДТЕК Російська Федерація Гаага
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