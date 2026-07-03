UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Найближчі місяці можуть бути критичними, особливо в країнах Балтії, - Туск

21:27 03.07.2026 Пт
2 хв
Польський прем'єр заявив про "інтенсивну підготовку" Варшави
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Туск (Getty Images)

Завдяки інформації дружніх країн Польща обізнана про загрози і готується до різних сценаріїв. Критичними можуть бути вже найближчі місяці.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci.

"Я не маю наміру нікого лякати, але найближчі місяці можуть бути критичними, особливо в країнах Балтії, ці побоювання відчуваються", - сказав він.

Польський прем'єр також зазначив, що Польща "дуже інтенсивно готується до різних сценаріїв".

"Не боїмося, готуймося, але ми не можемо недооцінювати ситуацію. Ми обізнані про загрози, зокрема завдяки інформації від наших союзників", - підкреслив Туск.

Нагадаємо, The Telegraph повідомляло, що Росія може вдатися до збройних провокацій проти Польщі вже найближчим часом. Серед можливих сценаріїв називали атаки безпілотниками або навіть обмежене наземне вторгнення.

Також The Guardian писало, що протягом останніх 18 місяців РФ проводила шпигунську операцію проти стратегічних ядерних об'єктів у кількох країнах ЄС. Для цього окупанти використовували дрони, які запускали із суден так званого "тіньового флоту".

Крім того, за даними розвідки, Кремль готує нові провокації, спрямовані проти держав НАТО. Російський диктатор прагне перевірити готовність США захищати найменших членів Альянсу. Під найбільшою загрозою перебувають Польща та держави Балтії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дональд ТускПольщаБалтика