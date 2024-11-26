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Найближча ніч стане найхолоднішою: яку погоду в Україні очікувати завтра

Вівторок 26 листопада 2024 12:38
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Найближча ніч стане найхолоднішою: яку погоду в Україні очікувати завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Найближча ніч в Україні стане найхолоднішою цього тижня. Місцями температура повітря опуститься до -11 градусів.

Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

У північних областях України, а також на Вінниччині та Черкащині температура повітря опуститься до -4…-9°C, а на Чернігівщині місцями сягне -11°C. На решті території прогнозується -1…-4°C, за винятком західних областей та південного сходу, де можливі навіть невеликі плюсові значення.

Завтра вдень температура коливатиметься від -2°C до +4°C. У західних областях повітря прогріється до +4…+7°C, а на Закарпатті та в південному Криму – до +7…+9°C.

Опади у більшості регіонів малоймовірні. Лише у західних областях можливий невеликий дощ, а на півночі та Вінниччині – мокрий сніг. Ускладнити ситуацію на дорогах можуть тумани, які подекуди знижують видимість до 300-500 метрів.

Погода у Києві

У Києві 27 листопада прогнозується невеликий мокрий сніг у денні години. Найближчої ночі у столиці очікується мороз до -5…-8°C, а вдень температура сягне 0…-2°C. Це буде найхолодніша ніч тижня.

Надалі синоптик прогнозує поступове підвищення температури.

Цього робочого тижня в Україні опадів у вигляді снігу та дощу стане менше. Однак сподіватися на підвищення температури не варто - зима впевнено утримує свої позиції. Детальніше - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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