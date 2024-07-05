Найбільший витік в історії. Хакери злили в мережу майже 10 млрд паролів

На одному з популярних хакерських форумів з’явилася база, що містить майже 10 млрд злитих унікальних паролів. Це найбільший витік в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cybernews .

Як повідомляється, файл з даними під назвою rockyou2024.txt був опублікований користувачем ObamaCare 4 липня - в День незалежності США. Раніше він публікував аналогічні невеликі файли з даними. Новий файл включає 9 948 575 739 унікальних паролів.

Опублікований файл є компіляцією паролів, зібраною з раніше публікованих і нових витоків даних. Імовірно, він містить інформацію, зібрану з більш ніж 4000 баз даних, що витекли, за останні 20 років.

Фахівці припускають, що дані компіляції можуть бути використані хакерами для злому систем, які не захищені від атак методом перебору.

Попередню найбільшу компіляцію паролів злили у 2021 році. Вона містила 8,5 млрд записів.

Щоб захистити свої дані, спеціалісти радять: