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Найбільший постачальник терміналів для прийому карток планує піти з РФ, - ЗМІ

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Середа 25 січня 2023 11:59
Найбільший постачальник терміналів для прийому карток планує піти з РФ, - ЗМІ Фото: найбільший постачальник терміналів для прийому карток планує піти з РФ (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Один із найбільших виробників POS-терміналів Ingenico може піти з російського ринку вже у березні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський РБК.

Як повідомляють джерела на платіжному ринку, компанія планує піти з Росії 1 березня, контракти зі співробітниками країни діють до 15 лютого. Технічну підтримку терміналів планується здійснювати до кінця березня.

Компанія наразі офіційно не оголосила про звільнення з російського ринку.

Зазначається, що Ingenico почала працювати в РФ 2007 року і на кінець 2022 року встановила в цій країні близько 4 млн терміналів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що французька мережа магазинів спортивних товарів Decathlon продає свої активи в Росії і остаточно йде з ринку.

Як відомо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав до бойкоту Decathlon та "Ашана", які продовжують роботу в Росії.

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