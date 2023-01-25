Найбільший постачальник терміналів для прийому карток планує піти з РФ, - ЗМІ
Один із найбільших виробників POS-терміналів Ingenico може піти з російського ринку вже у березні цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський РБК.
Як повідомляють джерела на платіжному ринку, компанія планує піти з Росії 1 березня, контракти зі співробітниками країни діють до 15 лютого. Технічну підтримку терміналів планується здійснювати до кінця березня.
Компанія наразі офіційно не оголосила про звільнення з російського ринку.
Зазначається, що Ingenico почала працювати в РФ 2007 року і на кінець 2022 року встановила в цій країні близько 4 млн терміналів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що французька мережа магазинів спортивних товарів Decathlon продає свої активи в Росії і остаточно йде з ринку.
Як відомо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав до бойкоту Decathlon та "Ашана", які продовжують роботу в Росії.
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