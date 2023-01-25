Найбільший постачальник терміналів для прийому карток планує піти з РФ, - ЗМІ

Один із найбільших виробників POS-терміналів Ingenico може піти з російського ринку вже у березні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський РБК .

Як повідомляють джерела на платіжному ринку, компанія планує піти з Росії 1 березня, контракти зі співробітниками країни діють до 15 лютого. Технічну підтримку терміналів планується здійснювати до кінця березня.

Компанія наразі офіційно не оголосила про звільнення з російського ринку.

Зазначається, що Ingenico почала працювати в РФ 2007 року і на кінець 2022 року встановила в цій країні близько 4 млн терміналів.