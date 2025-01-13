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Найбільший кросовер від Volkswagen оновили: опубліковані офіційні фото

Понеділок 13 січня 2025 15:14
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Найбільший кросовер від Volkswagen оновили: опубліковані офіційні фото Фото: кросовер Volkswagen Talagon
Автор: Константин Широкун

Кросовер Volkswagen Talagon для китайського ринку – це найбільший кросовер у глобальному модельному ряді німецького бренду. Технічно це найближчий родич моделі Teramont, але виробництвом цих двох машин у Китаї займаються різні заводи: Talagon – це продукт СП FAW Volkswagen, а Teramont сходить із конвеєра СП SAIC Volkswagen.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CarNewsChina.

Цього року моделі виповниться чотири роки, і в китайській сертифікаційній базі вже з'явилася його оновлена ​​версія. Головна зміна – це новий вираз обличчя з великим повітрозабірником у бампері та заглушкою на місці основної решітки радіатора. Машина також отримала нові бампери, з'явилися інші фари та задні ліхтарі.

Довжина кросовера зросла на 16 мм до 5168 мм. Ширина колишня (2002 мм), висота стала меншою на 3 мм (1792 мм). Відразу передбачено варіант R-Line з більш агресивними бамперами. Фотографій інтер'єру в сертифікаційній базі зазвичай немає.

Очікується, що оновлений Talagon побачить світ одразу після дебюту Teramont другого покоління, який буде офіційно представлений до кінця першого кварталу цього року. Важливо, що оновлений Talagon матиме свіжу техніку. Флагманська "турбошістка" на 2,5 літра та 299 к.с. зникне, залишиться тільки "турбочетвірка" 2.0 TSI, але це буде мотор EA888 вже п'ятого покоління. Авто з переднім приводом дістанеться версія потужністю 214 к.с., а повнопривідним кросоверам – варіант з віддачею 272 к.с.

Найбільший кросовер від Volkswagen оновили: опубліковані офіційні фото

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