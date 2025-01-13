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Самый большой кроссовер от Volkswagen обновили: опубликованы официальные фото

Понедельник 13 января 2025 15:14
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Самый большой кроссовер от Volkswagen обновили: опубликованы официальные фото Фото: кроссовер Volkswagen Talagon
Автор: Константин Широкун

Кроссовер Volkswagen Talagon для китайского рынка - это самый большой кроссовер в глобальном модельном ряду немецкого бренда. Технически это ближайший родственник модели Teramont, но производством этих двух машин в Китае занимаются разные заводы: Talagon - это продукт СП FAW Volkswagen, а Teramont сходит с конвейера СП SAIC Volkswagen.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CarNewsChina.

В этом году модели исполнится четыре года, и в китайской сертификационной базе уже появилась его обновленная версия. Главное изменение - это новое выражение лица с большим воздухозаборником в бампере и заглушкой на месте основной решетки радиатора. Машина также получила новые бамперы, появились другие фары и задние фонари.

Длина кроссовера выросла на 16 мм до 5168 мм. Ширина прежняя (2002 мм), высота стала меньше на 3 мм (1792 мм). Сразу предусмотрен вариант R-Line с более агрессивными бамперами. Фотографий интерьера в сертификационной базе обычно нет.

Ожидается, что обновленный Talagon увидит свет сразу после дебюта Teramont второго поколения, который будет официально представлен до конца первого квартала этого года. Важно, что обновленный Talagon будет иметь свежую технику. Флагманская "турбошестерка" на 2,5 литра и 299 л.с. исчезнет, останется только "турбочетверка" 2.0 TSI, но это будет мотор EA888 уже пятого поколения. Авто с передним приводом достанется версия мощностью 214 л.с., а полноприводным кроссоверам - вариант с отдачей 272 л.с.

Самый большой кроссовер от Volkswagen обновили: опубликованы официальные фото

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