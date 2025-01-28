Найбільший банк Нідерландів пішов із Росії
ING Groep, найбільший банк Нідерландів за розміром активів, повідомив про досягнення угоди про продаж свого бізнесу в Росії компанії Global Development JSC. Фактично це означає припинення всієї його діяльності на російському ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відповідно до угоди, російська фірма, що належить московському фінансовому інвестору, викупить усі акції АТ "ІНГ Банк (Євразія)" з наміром обслуговувати клієнтів у країні під новим брендом.
Фінансові умови продажу не розкриваються.
Очікується, що угода матиме негативний вплив на результати ING після сплати податків у розмірі близько 0,7 млрд євро.
Очікується, що продаж активів, за умови отримання схвалення регулюючих органів, буде завершено в третьому кварталі 2025 року. Тим часом група планує продовжити скорочення своєї офшорної присутності щодо російських клієнтів.
Станом на кінець вересня розмір ризику становив 1 млрд євро.
ING заявив, що після вторгнення Росії в Україну він не вів нових ділових відносин із російськими компаніями, скоротив масштаби операцій у країні та почав відокремлювати бізнес від своєї більшої мережі та системи, скоротивши загальний обсяг кредитування російських клієнтів більш ніж на 75%.
Раніше Bloomberg повідомляло, що європейські банки, які залишилися в Росії, потроїли прибуток з початку війни. Великі європейські банки продовжують керувати дедалі прибутковішими підрозділами в країні, незважаючи на публічні обіцянки закрити їх.
Прибуток дочірньої компанії австрійського Raiffeisen Bank International за цей період зріс більш ніж утричі, а в Intesa - приблизно у 20 разів.
За даними агентства, сукупна кількість співробітників п'яти банків Європейського Союзу з найбільшими операціями в Росії впала всього на 3% після вторгнення.