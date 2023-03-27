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Найбільшими експортерами у металургійній галузі 2022 року стали "Метінвест", "АрселорМіттал" і Ferrexpo

Фото: "Метінвест", "АрселорМіттал" і Ferrexpo - найбільші експортери у металургійній галузі 2022 року (gmk)
Автор: Артем Горовенко

До рейтингу найбільших експортерів металургійної галузі воєнного року, які допомогли вистояти українській економіці у 2022 році, стали "Метінвест", "АрселорМіттал" і Ferrexpo.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг Forbes.

Рейтинг ТОП-50 експортерів формувався шляхом прямого запиту у корпорацій, пошуку інформації, що знаходяться у відкритому доступі на корпоративних сайтах, а також на основі даних сервісу Import Genius, який надає доступ до митних декларацій, оформлених у період до 30 вересня 2022 року.

Для забезпечення галузевої репрезентативності бізнес видання виокремило вісім напрямків економіки й продемонструвало по 5-10 компаній з найбільшими експортними спроможностями.

Як зазначає Forbes, попри падіння експортних спроможностей через блокування українських портів більше ніж утричі, гірничо-металургійний комплекс (ГМК) країни залишається лідером за обсягом експорту. Частка прибутку ГМК в експортній картині минулого року сягає 15%, а це $9,1 млрд.

Компанія Ferrexpo, чиї потужності зосереджені в Полтавській області, за обсягами експорту за минулий рік посіла третє місце серед інших компаній гірничо-металургійної галузі.

Загалом компанії вдалось експортувати продукції на суму $897 млн, що стало запорукою стабільного життєзабезпечення регіону, адже підприємство є бюджетоутворююч

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