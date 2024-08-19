Найбільші західні компанії сплачують мільярди доларів до бюджету РФ: хто в лідерах

Серед цих компаній:

Raiffeisen Bank - 491 млн доларів,

Chery Automobile - 222 млн доларів,

Philip Morris - 220 млн доларів,

Japan Tobacco International - 182 млн доларів,

UniCredit Bank - 154 млн доларів,

Pepsi - 135 млн доларів,

Leroy Merlin - оцінково 125 млн доларів,

Mars - оцінково 99 млн доларів,

Uniper SE - компанію захоплено, 79 млн доларів,

OTP Bank - 69 млн доларів.

"Попри те, що російська влада приховує макроекономічні дані, ми оцінюємо, що іноземні компанії щорічно сплачують близько 20 млрд доларів податків. Хоча їхня кількість зменшується, загальна сума сплачених податків продовжує зростати через посилення податкового тиску та підвищення податкових ставок", - зазначив Андрій Онопрієнко, заступник директора з розвитку KSE та керівник проекту Leave-Russia.org.

За оцінками KSE, приблизно 1000 іноземних компаній, які розкрили свою фінансову звітність, сплатили 6,4 млрд доларів податку на прибуток у 2023 році, що більше на 200 млн доларів, якщо порівнювати з 2022.

Загалом в Росії продовжують працювати 2139 міжнародних компаній, 1349 бізнесів скорочують свої операції, а 417 вже повністю завершили вихід із країни.

У липні 2024 року 8 компаній завершили свій вихід з російського ринку шляхом ліквідації або продажу бізнесу. Серед них Banijay Group, Candy, Fujitsu, UPS, YouScan, Knorr-Bremse, Osram Licht AG та Roshen (акції фабрики були захоплені та націоналізовані).