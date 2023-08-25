Найбільші тропічні льодовики в Індонезії можуть зникнути до 2026 року: чим це загрожує

Як зазначається, тропічні льодовики Індонезії тануть, оскільки погодні умови Ель-Ніньйо спричиняють сухий та жарки клімат.

Індонезія, де розташована третина світових тропічних лісів після Бразилії та Конго, очікує, що сухий сезон може тривати до жовтня, оскільки Ель-Ніньйо збільшує ризик лісових пожеж і загрожує запасам чистої води.

За даними експертів, таке тихоокеанське погодне явище може спричинити цього року найсухіший сезон, що востаннє траплялося у 2019 році. Окрім того, вони загрожують існуванню тропічним льодовикам країни південно-східної Азії, яким налічують 12 тисяч років

"За останні кілька років льодовики значно потоншали, змінившись з 32 метрів у 2010 році до восьми метрів у 2021 році, а їх загальна ширина впала з 2,4 км у 2000 році до 230 метрів у 2022 році", - розповів експерт Дональді Пермана.

Зазначається, що танення тропічних льодовиків може порушити регіональну екосистему та спровокувати підвищення глобального рівня моря протягом десяти років, однак якось зупинити це фактично неможливо.

Що таке Ель-Ніньйо

Явища Ель-Ніньйо і Ла-Нінья викликані природною мінливістю клімату. Це цикл, який має дві фази: теплу, яка відома як Ель-Ніньйо, та холодну - Ла-Нінья, коли пасати дують дуже сильно із заходу, викликаючи зниження екваторіальних температур.

Коли ці температури досягають нижчих за норму рівнів, що зазвичай трапляється на пізніх осінніх та ранніх зимових етапах, ефект пульсації відчувається у всіх частинах світу, викликаючи посухи, шторми або повені.

Ель-Ніньйо і Ла-Нінья відбуваються кожні 2-7 років, зазвичай тривають від 9 до 12 місяців і мають широкий вплив на погоду в усьому світі.