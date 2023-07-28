Найбільші польські міста долучаться до повоєнної відбудови Маріуполя, - Mariupol Reborn

У Варшаві відбулася презентація чотирьох концепцій відбудови Маріуполя після деокупації. Команда "Mariupol Reborn" заручилася підтримкою польських міст у рамках дводенного воркшопу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення проекту.

"Польські міста також пройшли шлях відродження із руїн, які зазнали внаслідок Другої Світової війни. Ми прагнемо максимально вивчити їх досвід та основні моменти, які допомогли швидко відновитися, піднятися та стати провідними містами Європи. Зокрема, такий досвід має Варшава", - зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

4 концепції просторового розвитку міста орієнтовані на побажання самих маріупольців. Вони, крім створення сучасного європейського міста біля моря, дають відповіді на питання: що робити з "Азовсталлю", як організовувати місця пам’яті та позбутися радянського минулого.

Однією з перших компаній, яка вже працює спільно з міським муніципалітетом у рамках "Mariupol Reborn" є інвестиційна група SCM.

"Ми, великий бізнес, мислимо відродження такого потужного міста виключно за принципом build back better. А це потребує залучення і досвіду, який мають європейські міста, що відновлювалися після Другої світової війни. І практики сучасних архітектурних і урбаністичних проектів. Вже цього року за нашої підтримки буде розпочато і частково закінчено 9 стратегічних ініціатив, від fast recovery plan до Академії Mariupol.Reborn. І додатково вже цього року запрацюють центри експертизи в містах ЄС", - переконана директорка з комунікацій SCM, член наглядової ради проекту Наталя Ємченко.

Над проєктами працювали команди відомих архітекторів Віктора Зотова, Сергія Родіонова та урбаністичних бюро Big City Lab й РОЗKVIT. Фінальний варіант, після оцінки міжнародної експертної ради та обговорення, включатиме найкраще з кожної концепції.

Польські міста нададуть аналіз концепцій та підходів до відновлення. Ці наміри зафіксували у Меморандумі, який підписали мер Вадим Бойченко та керівництво Унії Метрополій Польських, які об’єднують 12 найбільших польських міст. Також Маріуполь уклав Декларацію Солідарності з містом-побратимом - Гданськом.

Нагадаємо, Mariupol Reborn - наймасштабніший в Європі проєкт відродження міста з часів Другої Світової війни.

Разом з архітекторами, урбаністами та експертами світового рівня над планом працюють вже зараз, щоб після деокупації швидко та якісно розпочати відбудову.