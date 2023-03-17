Найбільші банки США виділили 30 млрд доларів для порятунку First Republic Bank

Акції банків у всьому світі постраждали після краху Silicon Valley Bank минулого тижня через збитки, пов'язані з накопиченими облігаціями, коли відсоткові ставки зросли минулого року. Це викликає питання, що ще може ховатися в банківській системі.

Протягом кількох днів ринкові потрясіння викликали проблеми у швейцарського кредитора Credit Suisse, змусивши його зайняти до 54 млрд доларів у центрального банку Швейцарії для підтримки ліквідності.

У четвер увага знову переключилася на Сполучені Штати, оскільки великі банки зробили зусилля з підтримки First Republic, регіонального кредитора, акції якого впали на 70% за останні дев'ять торгових сесій.

Найбільші банки США, включаючи JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs та Morgan Stanley брали участь у порятунку, йдеться у заяві банків.

Угода була укладена впливовими особами, включаючи міністра фінансів США Джанет Єллен, голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла та генерального директора JPMorgan Chase Джеймі Даймона, які обговорювали пакет у вівторок.

Регулятори США заявили, що демонстрація підтримки була дуже довгоочікуваною та продемонструвала стійкість банківської системи.

Раунд фінансування в неділю, залучений через JPMorgan, дав First Republic Bank доступ до фондів у розмірі 70 млрд доларів. Але це не заспокоїло інвесторів, оскільки побоювання щодо поширення проблем посилилися після закриття Signature Bank слідом за SVB, і вкладники почали переказувати готівку більшим кредиторам.

Новини про порятунок також допомогли підняти індекси Уолл-Стріт: JP Morgan, Morgan Stanley та Bank of America зросли більш ніж на 1%, а банківський індекс S&P 500 відновився на 2,2%.

Раніше в четвер Credit Suisse став першим великим глобальним банком, який після фінансової кризи 2008 року підключився до екстреної допомоги, оскільки страхи перед поширенням проблем охопили банківський сектор і викликали сумніви щодо того, чи центральні банки зможуть витримати агресивне підвищення процентних ставок, щоб приборкати інфляцію.

Відсоткові ставки, що швидко зростають, ускладнили для деяких підприємств виплату або обслуговування кредитів, що збільшило ймовірність збитків для кредиторів, вже стурбованих рецесією.

Тим не менш, Європейський центральний банк підвищив відсоткові ставки на 50 базисних пунктів у четвер, наголосивши на стійкості банківського сектору єврозони і запевнивши, що має безліч інструментів для підтримки ліквідності у разі потреби.

Очікується, що Федеральна резервна система США піде за діями ЄЦБ на своєму наступному засіданні та підвищить відсоткову ставку на чверть пункту, що лише кілька днів тому здавалося проблемним через кризу в банківському секторі.

Політики намагалися наголосити, що нинішні проблеми відрізняються від глобальної фінансової кризи 15 років тому, оскільки банки краще капіталізовані, а кошти доступніші.

Єллен сказала, що банківська система США залишається здоровою завдяки "рішучих і рішучих" дій після краху Silicon Valley Bank.

Allianz, одна з найбільших фінансових компаній Європи, заявила, що влада була "добре підготовлена" до подолання будь-якої кризи ліквідності, "на відміну від того, що сталося під час" фінансової кризи 2007-2008 років.