Найбільше ворог атакує на Покровському напрямку. Генштаб описав ситуацію на фронті

На Харківському напрямку російські окупанти двічі марно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили чотири ворожих атаки неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Кругляківки та Загризового, ще сім боєзіткнень тривають.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила десять атак біля Копанок, Надії, Новоєгорівки, Макіївки, Іванівки та Тернів, на даний час тривають бої у двох локаціях.

Ворог проводив один штурм на Сіверському напрямку в районі населеного пункту Білогорівка, Сили оборони відбили атаку.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили три штурмові дії поблизу Часового Яру та Ступочок, чотири боєзіткнення триває.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Щербинівки та в Торецьку, де Сили оборони відбили дві атаки. Чотири боєзіткнення тривають досі.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Даченське, Новий Труд, Шевченко, Вовкове, Новооленівка та Новоєлизаветівка. Сили оборони стримують натиск та відбили 23 атаки противника, сім боєзіткнень ще триває. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку окупанти провели 11 атак поблизу Петропавлівки, Слов’янки, Шевченка та Курахового, дві атаки тривають.

На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 штурмів росіян неподалік Янтарного, Успенівки, Времівки та в напрямку Костянтинополя та Новосілки, на даний час тривають чотири боєзіткнення.