Найбільше росіяни атакують на Покровському напрямку: яка ситуація на фронті

На фронті від початку доби 20 березня відбулося 90 бойових зіткнень. Найбільше російські окупанти атакують на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку противник один раз намагався атакувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Глибоке.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня шість разів робив спроби просунутися до наших позицій в районах Кіндрашівки, Піщаного, Іванівки та Загризового. Сили оборони успішно відбили всі ворожі атаки.

На Лиманському напрямку відбулося 12 боєзіткнень у напрямках Нового, Новомихайлівки та поблизу Ямполівки. Сім боєзіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку противник тричі атакував у районах Міньківки, Ступочок та в напрямку Олександро-Шультиного. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку загарбники 18 разів атакували в районах Дачного, Дружби та Торецька. Шість боєзіткнень тривають до цього часу.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Двадцять вісім разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Зелене Поле, Тарасівка, Єлизаветівка, Новоторецьке та Андріївка. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор сім разів атакував у районах Костянтинополя та Розливу.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав ударів некерованими ракетами по Новополю та Гуляйполю.

Тричі окупанти намагалися просунутися на позиції українських підрозділів у районах Щербаків та Степового на Оріхівському напрямку, також ворог завдав удару по Кам’янському некерованими авіаційними ракетами.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

У Курській області українські захисники відбивають одну атаку загарбників, всього на даний час вже зафіксовано чотири боєзіткнення. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 22 керовані бомби по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 226 артилерійських обстрілів, зокрема один із реактивної системи залпового вогню.