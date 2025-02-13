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Найбільша база допомоги українским біженцям в Польщі залишилася без фінансування

Україна, Четвер 13 лютого 2025 15:00
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Найбільша база допомоги українским біженцям в Польщі залишилася без фінансування Фото: найбільша база допомоги в Польщі шукає фінансування (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Найбільша в Польщі база допомоги біженцям з України "Mapuj Pomoc" залишилася без фінансування через призупинення допомоги від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), ініційоване президентом США Дональдом Трампом. Організація шукає нові способи підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

Це рішення вдарило по численних громадських організаціях у Польщі, багато з яких покладалися на фінансування від Агентства США з міжнародного розвитку та Державного департаменту.

Представниця "Mapuj Pomoc" Івона Ґурка заявила, що через раптове призупинення фінансування від USAID організація змушена шукати нові форми підтримки. За її словами, організація активно працює над відновленням фінансування, веде переговори з партнерами та урядом і вивчає можливість альтернативних джерел підтримки.

Указ Дональда Трампа, підписаний 20 січня, передбачає призупинення всіх програм міжнародної допомоги на 90 днів. Причина - необхідність узгодити витрати з політикою, яка ставить інтереси США на перше місце.

Це рішення також негативно позначилося на інших організаціях, таких як "SzkoUA", яка цього тижня повідомила про відсутність фінансування і шукає джерела підтримки в Україні, Польщі та Європі.

Зокрема, представники школи заявили, що її подальше існування під загрозою, і найближчими місяцями потрібно прийняти рішення щодо її майбутнього.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск планує обмежити право мігрантів на отримання дитячих виплат, вимагаючи від них працевлаштування. Проте ця ініціатива викликала суперечки у коаліції.

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