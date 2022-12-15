Найбагатша людина Росії Лісін може потрапити під санкції США, - нардеп

Російський олігарх, який займає друге місце у списку Forbes Володимир Потанін, холдингова компанія "Інтеррос" та Росбанк потрапили під санкції США. Наступний у списку буде найбагатша людина Росії Володимир Лісін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram .

За словам нардепа, Потанін потрапив до списку після листа до державного секретаря Ентоні Блінкена від міжнародної коаліції по санкціям, яку створили американські конгресмени Стів Коев, Джо Вілсон та народний депутат Олексій Гончаренко. Також у коаліцію увійшли британські та європейські парламентарі.

Вони направили такого ж листа і щодо іншого мільярдера Володимира Лісіна, який володіє найбільшим металургійним підприємством - Новоліпецьким металургійним комбінатом.

"Потанін - другий в Росії в списку Forbes. Ми працювали місяць, щоб все вийшло. Передали тонни інформації, говорили, виступали на телебаченні, створили коаліцію, куди увійшли американські конгресмени, британські депутати, європейські міністри. Але, другий - це мало. Нам потрібен перший. Лісін - наступний. Продовжуємо роботу", - написав Гончаренко.